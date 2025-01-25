Pazar günü oruç tutulur mu? 26 Ocak Miraç Kandili sebebiyle gündemde

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Ocak 2025 16:14 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:21

Dini günler takvimine göre 26 Ocak Pazar günü Miraç Kandili idrak edilecek. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan kandil günlerinde ibadetler edilir, dualar okunur. Pazar günü oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşın gündeminde.

İslam dünyası için mühim günlerden biri olan kandil günlerinde oruç​ tutmak isteyenler pazar​ günü tutulur mu araştırmaya başladı. 2025 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. PAZAR GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? Dinimiz İslam'da yer alan "Pazar günü oruç tutulur mu?" sorusuna verilen cevap şöyle oldu: "Hayır, mekruh değildir. Pazar günü, tek olarak oruç tutmakta hiçbir mahzur yoktur." MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, HANGİ GÜN? Müslüman aleminin önemli günleri olan kandil günlerinde oruç tutulabilir. "Recep ayının 27. gecesidir. Bir hadis-i şerif meali:

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]" İlgili Haberler Pazar günü kandil mi? 2025 dini günler takvimi Yarın kandil mi? Takvime göre Miraç Kandili idrak edilecek