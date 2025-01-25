Yarın kandil mi? Takvime göre Miraç Kandili idrak edilecek

25 Ocak 2025 10:11 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:21

Müslüman alemi için büyük önem taşıyan kandil günlerinde dualar okunur. Manevi huzuru hissetmek, Allah'a yakınlaşma ve dua etmek için önemli bir gün olan kandillerin tarihi de belli oldu. 26 Ocak ne kandili vatandaş merak ediyor.

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, hangi gün? 26 Ocak’ta idrak edilecek

Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, hangi gün? 26 Ocak’ta idrak edilecek

İslam​ dünyasında büyük önem arz eden kandil günleri 2025​ dini günler takvimi ile belli oldu. Milyonlarca müslüman için önemli olan bu gecelerde ibadetler edilir.

YARIN KANDİL Mİ?

26 Ocak Pazar günü Miraç Kandili​ idrak edilecek.

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed’in (SAV) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yaptığı gece yolculuğunu ve Allah katına yükselerek ümmeti için önemli hediyelerle döndüğü gece oluyor.

26 OCAK KANDİL Mİ?

İslam dünyası için önemli olan kandil gecelerinde okunan dualar, ibadetler ve oruçlar önemli olurken 26 Ocak günü 2025 yılında Miraç Kandili'ne denk geliyor.

26 OCAK NE KANDİLİ?

Dini günler takvimine göre 26 Ocak Pazar günü Miraç Kandili'dir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre kandil günlerinde oruç tutmak büyük sevaptır.

"Recep ayının 27. gecesidir. Bir hadis-i şerif meali:

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]"

Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutulmalıdır. Cuma günü tek olarak oruç tutmak, bazı âlimlere göre mehruk olurken cumartesi günü oruç tutmak bütün âlimlere göre mekruhtur.