Mirac Kandili mesajları 2025! Facebook ve Instagram'da paylaşılacak kısa, anlamlı mesajlar

26 Ocak 2025 16:03 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 16:04

26 Ocak 2025 Pazar günü Mirac Kandili olarak idrak ediliyor. Sevdikleri ile bu güzel günde iyi dileklerini paylaşmak isteyen vatandaşlar sosyal medyadan gönderilebilecek mesaj örneklerini araştırıyor.

Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Bu geceye özel tesbihler

Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar! Bu geceye özel tesbihler

Mirac, Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir.

İsra suresinin ilk ayet-i kelimesinde Mirac bildirilmektedir. Recep ayının 27. gecesi Mirac'ın gerçekleşmiştir.

Vatandaşlar bu özel günde sevdiklerine gönderebilecekleri mesaj örneklerini merak ediyor.

MİRAC KANDİLİ MESAJLARI 2025

"Mirac'da ne hikmetler vardır! Namaz kılmayan, Mirac'dan mahrumdur. 1400 yıldır devam eden, başka bir olay yoktur. İşte Mirac böyledir. Mirac, aklın bittiği, imanın başladığı yerdir. Mirac namazdır."

"Miraç gecesi, semaya yükselişin sembolü, dualarımızın en yüksek makamlara ulaştığı müstesna bir gecedir. Allah'ın rahmeti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun."

"Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin sonsuz rahmetine nail olduğu mübarek bir gecedir. Dualarınızın hepsinin kabul olması dileğiyle..."

"Miraç Kandili, tevazu ile dolu bir seyahatin başlangıcı, manevi yükselişin işareti olan mübarek bir gecedir. Dualarınızın kabul olsun."

"Miraç Kandili, gönülleri arındırma ve huzura erdirme vesilesi olsun."

"Bu mübarek gecede dualarınız kabul, yolunuz aydınlık olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

EN GÜZEL MİRAC KANDİLİ MESAJLARI

"Miraç Kandili'nin rahmeti ve bereketi hayatınıza huzur getirsin. Dualarınızın kabul olması, kalbinizin her zaman sevgi ve merhametle dolması dileğiyle mübarek olsun."

"Miraç Kandili, kalpten yapılan dua ve niyetlerin kabul olduğu mübarek bir gecedir. Allah’tan tüm dileklerinizi kabul etmesini ve ailenize huzur dolu bir yaşam nasip etmesini diliyorum."

"Bu özel gecede, Rabbim size her türlü hayrı, sağlığı ve huzuru nasip etsin. Geceniz mübarek, kalbinizdeki dualar kabul olsun."

"Miraç Kandili’nin hayrından nasiplenmeniz, kalbinizin huzurla dolması dileğiyle. Rabbim, her türlü sıkıntınızı giderip, size rahmetini bolca versin."

"Miraç Kandili’nde yapılan duaların kabul olduğu bu mübarek gecede, Rabbim sizin ve ailenizin her türlü hayrı nasip etsin. Gönlünüzdeki her dilek gerçek olsun."

Bu mübarek gecede, Miraç Kandili’nin tüm manevi güzelliklerinden nasiplenmeniz dileğiyle.

2025 DİNİ GÜNLER

1 Ocak 2025 Çarşamba - Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe - Regaib Kandili

26 Ocak 2025 Pazar - Mirac Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe - Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi - Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba - Kadir Gecesi

30 Mart 2025 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Günü

31 Mart 2025 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

1 Nisan 2025 Salı - Ramazan Bayramı 3. Günü

4 Haziran 2025 Çarşamba - Terviya Günü