2025 ÖZYES Besyo sınav ve başvuruların alınacağı tarih duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 12:21 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:26

2025 yılında BESYO ÖZYES sınavına katılacak olan adaylar tarih için ÖSYM'den gelecek olan takvimi bekliyordu. Milyonlarca kişinin katılacağı özel yetenek sınavının başvuruları 23 Temmuz ile 28 Temmuz aralığında alınacak.

13 Kasım Çarşamba günü yayımlanan takvime göre AGS, MSÜ, DGS ve YKS sınavlarının ne zaman yapılacağı netleşti. BESYO özel yetenek sınavlarına girecek olanlar için de beklenen haber geldi. 2025 ÖZYES BESYO SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM takvimine göre 2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı, 13-17.08.2025 aralığında yapılacak. Başvurular ise 23.07.2025 - 28.07.2025 tarihinde alınacak. Geç başvuru tarihi 30.07.2025, sonuçların duyurulacağı tarih 12.09.2025 olarak belirlendi. ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 İÇİN TIKLAYINIZ 2025 ALES SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 1 13 Nisan'da yapılırken sonuçlar 2 Mayıs'ta açıklanacak. ALES/2'nin sonuçları 6 Temmuz'da duyurulurken 23 Kasım'da olacak olan ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak. İlgili Haberler KPSS A grubu meslekleri yeniden gündeme geldi! ÖSYM 2025 takvimi bugün yayımlandı ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu