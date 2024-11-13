2025 yılında YDT sınavının yapılacağı tarih duyuruldu, başvurular 6 Şubat'ta alınacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 15:18 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:25

ÖSYM 13 Kasım günü 2025 sınav takvimini paylaştı. YDT sınavına girecek olan adaylar ise sınavın tarihini bekliyordu. KPSS, AGS, YKS ve DUS sınavlarının başvurularının alınacağı tarih de belli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) sınavının bu yıl hangi ayda yapılacağı netleşti. Bu yıl da milyonlarca kişinin katılması beklenen sınavın başvuruları 6 Şubat'ta alınmaya başlayacak. 2025 YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM 2025 takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) sınavı 22 Haziran'da yapılacak. YKS'de ilk oturum olan TYT 21 Haziran, AYT ve YDT ise 22 Haziran'da uygulanacak. Başvurular 06.02.2025 - 03.03.2025 tarihinde alınırken geç başvuru tarihi 11-13 Mart aralığında alınacak. Sonuçlar ise 22 Temmuz'da ÖSYM tarafından erişime açılacak. ÖSYM 2025 TAKVİMİ 2025-KPSS A Grubu 7 Eylül'de uygulanırken 2025-KPSS A Grubu Alan 13-14 Eylül'de yapılacak. Başvurular 26 Haziran 10 Temmuz aralığında alınacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise 23 Şubat'ta yapılacak. Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz'da yapılırken sonuçlar 11 Eylül'de erişime açılacak. İlgili Haberler KPSS A grubu meslekleri yeniden gündeme geldi! ÖSYM 2025 takvimi bugün yayımlandı ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu