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 | Sumru Tarhan

2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? ÖSYM tarafından duyuruldu

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı tamamlandı. Milyonlarca adayın katıldığı sınav sonuçları bugün açıklanırken 2025 YKS sınavına kaç kişi girdi merak edildi. ÖSYM tarafından veriler paylaşıldı.

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2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? ÖSYM tarafından duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 12:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan 'de sonuçlar bugün belli oldu. Adaylar puanlarını öğrenirken tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor.

2025 YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Başkanı Ersoy, 'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641'inin sınava katıldığına, 209 bin 8 adayın sınava girmediğine, 'ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 adayın sınava katıldığına, 171 bin 117 adayın ise sınava girmediğine işaret etti.

2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? ÖSYM tarafından duyuruldu

'de ise başvuran 215 bin 451 adaydan 156 bin 40'ının sınava katıldığına, 59 bin 411 adayın sınava girmediğini paylaşan Ersoy, "TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 90,19'u, TYT’ye başvuran kadın adayların yüzde 93,26'sı, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 87,48'i, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,12'si ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,11'i, YDT'ye başvuran kadın adayların yüzde 76,86'sı oturumlara katıldı. Tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha yüksek oldu." ifadelerini kullandı.

2025 YKS sınavına kaç kişi girdi? ÖSYM tarafından duyuruldu

YKS KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ?

Bu yıl 21-22 Haziran'da uygulanan sınavda birinciler belli oldu. İşte full çeken öğrenciler ve isimleri:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz sayısal alanında, Ahmet Eren Özyurtseven, Nizip Fen Lisesi-Gaziantep, sözel alanında Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa, eşit ağırlık alanında, Muhammed İsmail Kuşat, Özel Tan Fen Lisesi-Bursa; Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Elif Yılmaz, İstanbul Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Abdulvahab Burro, Tofaş Fen Lisesi-Bursa, Fransızca Arda Eren Kartal, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Sarak, Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça Ediz Doğan Karakoç, Haydarpaşa Lisesi-İstanbul."

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