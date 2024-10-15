28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü açıklamada
Tüm Türkiye'de kutlanan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 2024 - 2025 resmi tatil takvimine göre 29 Ekim günü okullar, bankalar, kargo şirketleri hizmet vermeyecek.
Bu yıl 29 Ekim Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim günü okula gidecek olan öğrenciler ise okullar yarım gün tatil olacak mı araştırmaya şimdiden başladı.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ 2024?
28 Ekim Pazartesi günü kamu kurumlarında yarım gün oluyor. Bu nedenle resmi tatil 28 Ekim 13.00 itibarıyla başlayacak.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim resmi tatil olacak. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.
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Ramazan Bayramı 1. Gün
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Ramazan Bayramı 2. Gün
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
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Kurban Bayramı 1. Gün
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7 Haziran 2025 Cumartesi
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Zafer Bayramı
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Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba