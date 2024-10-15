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28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü açıklamada

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
15 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:11
28 Ekim öğleden sonra okullar tatil mi? Öğrencilerin gözü açıklamada

Tüm Türkiye'de kutlanan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 2024 - 2025 resmi tatil takvimine göre 29 Ekim günü okullar, bankalar, kargo şirketleri hizmet vermeyecek.

Bu yıl 29 Ekim​ Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim​ günü okula gidecek olan öğrenciler ise okullar​ yarım gün tatil olacak mı araştırmaya şimdiden başladı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ 2024?

28 Ekim Pazartesi günü kamu kurumlarında yarım gün oluyor. Bu nedenle resmi tatil​ 28 Ekim 13.00 itibarıyla başlayacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim resmi tatil olacak. Bu sebeple okullarda eğitime ara verilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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