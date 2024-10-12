30 Ekim resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime devam edilecek

12 Ekim 2024 12:20 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 12:26

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kaldı. Her sene olduğu gibi bu yıl da coşku ile kutlayacağımız bayram resmi tatil olmasından dolayı okullar tatil olacak. 30 Ekim okullar tatil mi şimdiden araştırılıyor.

29 Ekim’de tatil olacak olan yerler ve kurumlar 2024

29 Ekim’de tatil olacak olan yerler ve kurumlar 2024

29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​ bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Ülkemizin her yerinde kutlanacak olan bu özel günün sonrasında okul var mı, yok mu merak edildi.

Öğrencilerin gözü resmi tatil​ takvimine çevrildi.

30 EKİM OKULLAR​ TATİL Mİ?

28 Ekim günü 13.00'ten sonra başlayacak olan ve 29 Ekim günü tam gün olarak sürecek olan resmi tatilde okullarda eğitime ara verilecek.

30 Ekim'in resmi tatil olmamasından dolayı ise okullarda dersler devam edecek.

29 EKİM NOTERLER AÇIK MI?

Noterler, resmi bayramlarda hizmet vermiyor. Bu nedenle 29 Ekim'de kapalı olacak. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız özel günde bankalar, sağlık ocakları, hastaneler, kamu kurumları gibi alanlar tatil olacak.

30 Ekim itibarıyla devlet dairelerinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.