29 Ekim’de tatil olacak olan yerler ve kurumlar 2024

12 Ekim 2024 11:28 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:33

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ülkemizde resmi kurumlarda tatil olacak olan 29 Ekim üniversitelere de tatil mi araştırılıyor. 2024 resmi tatiller takvimi de belli oldu.

Türkiye​ ve Kuzey Kıbrıs​'ta 28 Ekim öğleden sonra başlayan ve 29 Ekim​'de devam eden resmi tatil​ olan 29 Ekim'de okullar, bankalar, hastaneler ve özel sektör tatil mi merak ediliyordu.

Her yıl coşku ile kutlanmaya devam eden bu özel günde üniversitelerde de eğitime ara verilecek.

29 EKİM ÜNİVERİSTELERE TATİL Mİ?

29 Ekim gününün resmi tatil olmasından dolayı üniversitelerde de tatil olacak.

28 Ekim günü ise resmi tatil 13.00 itibarıyla başlayacak.

29 EKİM ÖNEMİ VE TARİHİ

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi etmesiyle beraber her sene 29 Ekim günü özel olarak kutlanıyor.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de kutlanan 29 Ekim, 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal (millî) bayram olarak kutlanmaya başlandı.

RESMİ TATİL TAKVİM 2024-25

Yılbaşı 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı​ Arife 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı​ Arife 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı​ 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba