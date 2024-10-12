29 Ekim’de tatil olacak olan yerler ve kurumlar 2024
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle ülkemizde resmi kurumlarda tatil olacak olan 29 Ekim üniversitelere de tatil mi araştırılıyor. 2024 resmi tatiller takvimi de belli oldu.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra başlayan ve 29 Ekim'de devam eden resmi tatil olan 29 Ekim'de okullar, bankalar, hastaneler ve özel sektör tatil mi merak ediliyordu.
Her yıl coşku ile kutlanmaya devam eden bu özel günde üniversitelerde de eğitime ara verilecek.
29 EKİM ÜNİVERİSTELERE TATİL Mİ?
29 Ekim gününün resmi tatil olmasından dolayı üniversitelerde de tatil olacak.
28 Ekim günü ise resmi tatil 13.00 itibarıyla başlayacak.
29 EKİM ÖNEMİ VE TARİHİ
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi etmesiyle beraber her sene 29 Ekim günü özel olarak kutlanıyor.
Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de kutlanan 29 Ekim, 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile ulusal (millî) bayram olarak kutlanmaya başlandı.
RESMİ TATİL TAKVİM 2024-25
Yılbaşı 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba