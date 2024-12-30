31 Aralık - 1 Ocak kuyumcular açık mı? Saat kaça kadar açık olacağı gündemde

30 Aralık 2024 14:26 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:32

2024 yılı sona ererken 2025 senesine giriş yapacağız. Yeni yıla girmemize az bir süre kalmasıyla beraber kuyumculara gidecek olanlar 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcuların açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

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Altın yatırımı yapanlar ve mücevher almak isteyenler kuyumcuları sık sık ziyaret ediyor. 1 Ocak resmi tatil olmasından dolayı birçok kurum ve mağaza kapalı olacak.

Kuyumcular 1 Ocak'ta açık olup olmayacağı da merak konusu oldu.

31 ARALIK KUYUMCULAR AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü resmi tatil değildir. Bu nedenle bankalar, dükkanlar, hastaneler açık oluyor. Kuyumcular da 31 Aralık Salı günü açık olacaktır. Altın almak isteyenler yarın kuyumcu dükkanlarını ziyaret ederek alışveriş yapabilir.

1 OCAK KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Kuyumcular genel olarak resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu sebeple 1 Ocak Çarşamba günü kapalı olması bekleniyor. Kuyumcu dükkanlarının resmi tatillerde açık olup olmayacağı genel olarak kuyumcu dükkanı sahiplerine bağlıdır. Çoğu kuyumcu kapalı olurken bazıları tercihen açık olabilir. Bu nedenle çevrenizdeki kuyumcu dükkanlarını arayarak bilgi almak en garantili yol olacaktır.

KUYUMCULAR SAAT KAÇTAN KAPANIYOR?

Genel olarak 09.00'da açılan kuyumcular tercihe bağlı olarak dükkanlarını kapatabiliyorlar. Fakat genel olarak kapanış saati 19.00'dur. Vatandaşlar 19.00'a kadar kuyumcu dükkanlarını ziyaret edebiliyor.