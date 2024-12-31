31 Aralık ve 1 Ocak Avm’ler kaça kadar açık? 1 Ocak yılbaşında Avm’ler açık mı kapalı mı ve çalışıyor mu?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Aralık 2024 17:13 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:17

31 Aralık Salı akşamı yeni yıla gireceğiz. 1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye ara verilecek. Bu sebeple AVM'lere gitmek isteyenler 31 Aralık - 1 Ocak AVM'lerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

2024 yılı sona ererken 2025 yılına saatler kaldı. 31 Aralık Salı günü resmi tatil değildir. Bu sebeple mağazalar, bankalar ve noterler normal mesai saatleri çerçevesinde çalıştı. Yarın 1 Ocak günü AVM'lere gitmek isteyenler ise saat kaça kadar açık olacağını araştırdı. 31 ARALIK AVM'LER AÇIK MI? 31 Aralık Salı gününün resmi tatil olmamasından dolayı alışveriş merkezleri normal çalışma saatlerine devam ediyor. AVM'ler 22.00 itibarıyla mağazaları kapatacak. 1 OCAK AVM'LER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILACAK? Alışveriş merkezleri her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. 1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olmasından dolayı devlet daireleri, bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve noterler hizmet vermeyecek. Alışveriş merkezleri 1 Ocak Çarşamba günü açık olacak. Çalışma saatlerinin normal şekilde seyir etmesi beklenirken AVM'ler normal saatinde açılacak. Mağazaların açılacağı saat ise dükkan sahibine bağlı olacak fakat büyük ölçüde açık olması bekleniyor. İlgili Haberler Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango'da amorti ne anlama gelir? 31 Aralık yılbaşı gecesi Yemeksepeti, İsteGelsin, Getir, Banabi ve Trendyol Yemek çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?