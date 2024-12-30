31 Aralık'ta borsa yarım gün mü açık? Bankaların ve borsanın çalışma saatleri belli oldu

30 Aralık 2024 14:31 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:02

Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından 31 Aralık Salı günü borsanın yarım gün mü açık olacağı merak ediliyor. Borsa'da işlemler yarın normal saatlerinde devam edecek. Türkiye'de 31 Aralık resmi tatil olarak geçmiyor. 1 Ocak 2025 tarihinde ise borsanın durumu belli oldu.

31 Aralık - 1 Ocak kuyumcular açık mı? Saat kaça kadar açık olacağı gündemde

31 Aralık - 1 Ocak kuyumcular açık mı? Saat kaça kadar açık olacağı gündemde

1 Ocak marketler açık mı? BİM, A101, Şok market açılış ve kapanış saatleri

1 Ocak marketler açık mı? BİM, A101, Şok market açılış ve kapanış saatleri

31 Aralık'ta metroların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu! İBB 1 Ocak sefer saatlerini açıkladı

31 Aralık'ta metroların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu! İBB 1 Ocak sefer saatlerini açıkladı

BİST​ tarafından 31 Aralık​ 2024-1 Ocak 2025 tarihlerinde çalışma saatleri ve takvimi duyuruldu.

Her gün binlerce vatandaş tarafından kullanılan Borsa İstanbul'un 31 Aralık tarihinde yarım gün mü işlem yapacağı belli oldu.

31 ARALIK BORSA​ YARIM GÜN MÜ?

Türkiye'de 31 Aralık tarihi resmi tatil veya yarım gün olarak geçmiyor. Bu sebepten dolayı da vatandaşlar her zaman olduğu gibi gün içerisinde borsada işlemlerine devam edebilecekler.

1 Ocak 2025​ Çarşamba günü ise Türkiye'de resmi tatil olarak geçiyor. Bu günlerde borsa dahil olmak üzere bankalar, noterler, kamu kurumları, sağlık ocakları ve kargolar hizmet vermiyor.

2 OCAK BORSA AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre yeni yıl tatili sadece 1 Ocak tarihini kapsıyor.

Bu kapsamda 2 Ocak 2025 tarihinde borsa işlemlerine kaldığı yerden devam edecek.

2025 yılında uygulanacak resmi tatiller ise şöyle: