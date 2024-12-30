31 Aralık'ta borsa yarım gün mü açık? Bankaların ve borsanın çalışma saatleri belli oldu
Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından 31 Aralık Salı günü borsanın yarım gün mü açık olacağı merak ediliyor. Borsa'da işlemler yarın normal saatlerinde devam edecek. Türkiye'de 31 Aralık resmi tatil olarak geçmiyor. 1 Ocak 2025 tarihinde ise borsanın durumu belli oldu.
BİST tarafından 31 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihlerinde çalışma saatleri ve takvimi duyuruldu.
Her gün binlerce vatandaş tarafından kullanılan Borsa İstanbul'un 31 Aralık tarihinde yarım gün mü işlem yapacağı belli oldu.
31 ARALIK BORSA YARIM GÜN MÜ?
Türkiye'de 31 Aralık tarihi resmi tatil veya yarım gün olarak geçmiyor. Bu sebepten dolayı da vatandaşlar her zaman olduğu gibi gün içerisinde borsada işlemlerine devam edebilecekler.
1 Ocak 2025 Çarşamba günü ise Türkiye'de resmi tatil olarak geçiyor. Bu günlerde borsa dahil olmak üzere bankalar, noterler, kamu kurumları, sağlık ocakları ve kargolar hizmet vermiyor.
2 OCAK BORSA AÇIK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre yeni yıl tatili sadece 1 Ocak tarihini kapsıyor.
Bu kapsamda 2 Ocak 2025 tarihinde borsa işlemlerine kaldığı yerden devam edecek.
2025 yılında uygulanacak resmi tatiller ise şöyle:
- Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,
- Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,
- Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,
- Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,
- Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,
- Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,
- Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba