5 branş dahil edilen 2028 Yaz Olimpiyatları ve 2032 Yaz Olimpiyatları’nın nerede yapılacağı merak konusuydu! İşte o ülkeler

01 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:55

Olimpiyatlarda atıcılık branşında Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç Kıdemli Başçavuş olarak görevini sürdürmekte

Olimpiyatlarda atıcılık branşında Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç Kıdemli Başçavuş olarak görevini sürdürmekte

Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları’na beyzbol-softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının dahil edildiği Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından açıklandı.

2028 YAZ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2024 Yaz Olimpiyatları’nda diğer ülkelerin adaylıktan çekilmesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi Fransa ve Los Angeles’ın anlaşma yapmasını istedi.

33.Yaz Olimpiyatları’na Fransa’nın ikinci kez ev sahipliği yapmasıyla 2028 Yaz Olimpiyatları’nın Los Angeles’ta yapılması kararlaştırıldı.

2028 YAZ OLİMPİYATLARI’NDA İLK KEZ YER ALACAK BRANŞLAR NELER?

IOC, Hindistan'ın Mumbai kentindeki 141. oturumunda beyzbol/softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash branşlarının, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesine karar verilmesiyle; Beyzbol/softbol, kriket ve lakros Olimpiyat Oyunları'na dönüş anlamına gelirken, bayrak futbolu ve squash, olimpiyatlarda ilk kez yer alacak.

2028 YAZ OLİMPİYATLARINA DAHİL EDİLEN BRANŞLAR

Hollywood ve Disneyland’a ev sahipliği yapan Los Angeles’ta 2028 Yaz Olimpiyatları düzenlenmesi kararının alınmasıyla 34.Yaz Olimpiyatlarına dahil edilen branşlar; beyzbol-softbol, kriket, bayrak futbolu, lakros ve squash olarak belirlendi.

2028 YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

34.Yaz Olimpiyat Oyunları’nın 14 Temmuz 2028 Cuma - 30 Temmuz 2028 Pazar tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

2032 YAZ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2032 Yaz Olimpiyatları Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla Avusturalya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek.

2023 OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILDI?

2023 Avrupa Oyunları; Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) kararıyla Polonya’nın Krakow ve Malopolska kentlerinde yapıldı.

2023 AVRUPA OYUNLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Polonya’nın ev sahipliği yaptığı 2023 Avrupa Oyunları 21 Haziran 2023 - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı.

YAZ OLİMPİYATLARI EN SON NE ZAMAN YAPILDI?

Dört yılda bir düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları en son 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo’nun ikinci kez ev sahipliği yapmasıyla gerçekleşti.

YAZ OLİMPİYATLARI EN SON NEREDE YAPILDI?

2020 yılında yapılması planlanan Yaz Olimpiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle bir sene ertelenerek 2021 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlendi.

YAZ OLİMPİYATLARI KAÇ YILDA BİR OLUR?

1896 yılından itibaren yapılmaya başlayan Yaz Olimpiyatları dört yılda bir düzenlenmekte.