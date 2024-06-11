6 Şubat depremini 3 gün önceden tahmin eden SSGEOS deprem uyarısı, Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz için geldi

Yeni uyarının ardından vatandaşın dikkatini çekti. Uyarı Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i de kapsarken Türkiye üzerindeki Adana, Hatay ve Orta Karadeniz noktaları endişelendirdi. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şöyle oldu:

SSGEOS deprem uyarıları ile gündemde yer alırken dünya üzerinde 5 yeri işaretlemesinin ardından Türkiye'de Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz bölgelerinde deprem tahmini vatandaşı endişelendirdi. Deprem bekleniyor mu, nerede merak edilmeye başlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" diyen Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremi de bilmişti.

BUGÜN TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK MI?

SSGEOS deprem uyarısı yeniden geldi. Önceki depremleri bilen SSGEOS'un geliştiricisi Hoogerbeets, yaptığı açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekti. Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı.

"En son atmosferik anormallikler için @ssgeos a bakın." diyerek yönlendiren Frank Hoogerbeets, "Son atmosferik anormalliklerin 13-15 Haziran'a kadar yüksek ihtimalle etkisini göstermeyeceği kuvvetle muhtemel." dedi.

Buna göre, SSGEOS deprem uyarısının bugün için geldiği doğrulanmaz.