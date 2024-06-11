6 Şubat depremini 3 gün önceden tahmin eden SSGEOS deprem uyarısı, Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz için geldi
Türkiye'nin yüreklerini yakan 6 Şubat Kahramanmaraş depremini 3 gün öncesinde doğru tahmin ederek uyarıda bulunan SSGEOS, şimdi de Türkiye'de 3 bölge için deprem uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabındaki paylaşım ile uyarıda bulunmasıyla beraber Adana ve Hatay'da deprem mi bekleniyor, olacak mı araması yapıldı.
SSGEOS deprem uyarıları ile gündemde yer alırken dünya üzerinde 5 yeri işaretlemesinin ardından Türkiye'de Adana, Hatay, ve Orta Karadeniz bölgelerinde deprem tahmini vatandaşı endişelendirdi. Deprem bekleniyor mu, nerede merak edilmeye başlandı.
SSGEOES UYARISINA GÖRE HATAY VE ADANA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?
X hesabı üzerinden paylaşım yapan SSGEOS, Kahramanmaraş depremini de 3 gün öncesinden doğru tahmin etmişti.
6 Şubat 2023 tarihinde 04.17’de olan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra 13.24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci sarsıntı meydana gelmişti.
Yeni uyarının ardından vatandaşın dikkatini çekti. Uyarı Kıbrıs, Lübnan ve İsrail'i de kapsarken Türkiye üzerindeki Adana, Hatay ve Orta Karadeniz noktaları endişelendirdi. Sosyal medya hesabında yapılan paylaşım şöyle oldu:
18 NİSAN 2024 TOKAT DEPREMİNİ DE BİLDİ!
Ülkemizde 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerindeki tahminleriyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeniden uyarıda bulundu.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" diyen Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremi de bilmişti.
BUGÜN TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK MI?
SSGEOS deprem uyarısı yeniden geldi. Önceki depremleri bilen SSGEOS'un geliştiricisi Hoogerbeets, yaptığı açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekti. Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı.
"En son atmosferik anormallikler için @ssgeos a bakın." diyerek yönlendiren Frank Hoogerbeets, "Son atmosferik anormalliklerin 13-15 Haziran'a kadar yüksek ihtimalle etkisini göstermeyeceği kuvvetle muhtemel." dedi.
Buna göre, SSGEOS deprem uyarısının bugün için geldiği doğrulanmaz.