672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu

08 Eylül 2024 18:52 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:03

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri sona erdi. Güreşlerin sona ermesinin ardından Elmalı başpehlivanının kim olduğu belli oldu.

6 Eylül Cuma günü Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Recep Gürbüz Stadı'nda başlayan 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gününde final mücadelesi yapıldı.

1540 pehlivanın katıldığı final mücadelesinin ardından Elmalı başpehlivanının kim olduğu belli oldu.

672. ELMALI BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

Yarı finallerde Ali İhsan Batmaz'ı eleyen Enes Doğan ve Feyzullah Aktürk'ü eleyen Orhan Okulu finalde karşı karşıya geldi.

Final güreşinde Enes Doğan rakibini yenerek 672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Final karşılaşmasının ardından yaptığı konuşmada Enes Doğan "Çok mutluyum, kendi memleketimde, kendi halkımın önünde birinci olmak çok gurur verici. Allah'a şükürler olsun, bana nasip oldu. Bu başarı benlik olmuyor. Saha içinde, dışında dua edenlerden, ekip arkadaşlarımdan, halkımızdan, seyircimizden Allah razı olsun. Bu başarı herkesin başarısı. Biz dualarla desteklerle ayaktayız. Seyirci olmasa biz olmayız. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

673. TARİHİ ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ AĞALIĞI İHALESİNİ KİM KAZANDI?

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ağalığı ihalesini 20 milyon 777 bin lira bedelle Hakan Çetin kazandı.