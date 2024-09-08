Enes Doğan 2023 yılında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa yükseldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

08 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:09

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finale çıkan başpehlivanlardan biri Enes Doğan oldu. Finale çıkmasının ardından Enes Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılırken final güreşinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bugün (8 Eylül Pazar 2024) yarı final karşılaşmaları gerçekleştirildi. Yarı finalde Enes Doğan, Ali Gürbüz'ün çırağı Ali İhsan Batmaz ile karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Enes Doğan finale yükselen başpehlivan oldu. ENES DOĞAN KİMDİR, NERELİ? Enes Doğan 16 Ocak 2000 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Enes Doğan sırayla 664 Elmalı Ayak ikincisi, 665 Elmalı Destek Küçük birincisi, 666. Elmalı Deste Büyük ikincisi, 2016 ve 2017 Kurtdere Güreşleri birincisi, 2018 Kurtdere Güreşleri ikincisi, 657 Kırkpınar Deste Orta Birincisi oldu. 2019 yılında Kumluca'da düzenlenen Küçük Orta Küçük boyda, Elmalı'da Küçük Orta Büyük boyda 1. olarak Büyük Orta boya yükseldi. Büyük Orta boyda 2021 yılında birinci olarak başaltına çıktıktan sonra 2023 yılında düzenlene 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda birinci olarak başpehlivanlığa yükseldi. Enes Doğan 2023 yılından itibaren Muratpaşa Belediyespor güreş takımında mücadele ediyor. ENES DOĞAN KAÇ YAŞINDA? 16 Ocak 2000 yılında dünyaya gelen Enes Doğan, 2024 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. TARİHİ ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri karşılaşma takvimine göre final güreşi bugün saat 17.30'da gerçekleştirilecek. İlgili Haberler Elmalı Yağlı Güreşleri 6 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek! Konser verecek sanatçılar açıklandı Ali Gürbüz, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde sakatlığı nedeniyle yok