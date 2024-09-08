Orhan Okulu, Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanarak rekor kırdı

08 Eylül 2024 17:09 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:26

Bu yıl 672'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finale adını yazdıran başpehlivanlardan birisi Orhan Okulu oldu. Orhan Okulu kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılırken rakibi de belli oldu.

672. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin bugün yarı final karşılaşmaları oynandı.

Yarı final karşılaşmalarında Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Feyzullah Aktürk'ün kaşı açıldı ve ilk finalist Orhan Okulu oldu.

İkinci finalist ise Ali İhsan Batmaz'ı mağlup eden Enes Doğan oldu.

ORHAN OKULU KİMDİR, NERELİ?

Orhan Okulu, 23 Mart 1989 yılında Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya geldi.

35 yaşındaki pehlivan Kumluca Belediyesi Spor Kulübü'nde minder güreşinde kariyerine başladı.

11 yaşındayken Minik 1 boyunda ilk kez Kırkpınar Ermeydanı'na çıktı.

2003 yılına kadar çeşitli boylarda birincilik ve ikincilikler alarak üst boylarda güreşme hakkı edinen Orhan Okullu 24 yaşında Kırkpınar'da final güreşti.

654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Osman Aynur'u yenerek ilk birinciliğini kazandı.

Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'ni 6 kez üst üste kazanarak 2 defa kemerin edebi sahibi olmuş ve rekor kırmıştır.

Orhan Okulu'nun başpehlivan olarak aldığı birincilikler ise şöyle: