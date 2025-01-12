Adana Çukurova Kitap Fuarı ne zaman 2025? Giriş saatleri ve fuarın biteceği tarih açıklandı

12 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:43

Binlerce vatandaş tarafından her yıl ziyaret edilen Adana Çukurova Kitap Fuarı'nın 17'incisi başladı. 11 Ocak 2025 Cumartesi günü başlayan fuarı vatandaşlar ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilecek.

14. Kocaeli Kitap Fuarı, bir fuardan daha fazlası

14. Kocaeli Kitap Fuarı, bir fuardan daha fazlası

Her yıl Adana​ Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nın bu yıl 17.'si yapılacak.

Fuara gitmek isteyen vatandaşlar tarafından Adana Çukurova Kitap Fuarı'nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

ADANA KİTAP FUARI NE ZAMAN 2025?

Adana Çukurova 17. Kitap Fuarı, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü ziyaretçilere kapılarını açtı.

Açıklanan bilgilere göre fuar 19 Ocak 2025 tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ADANA KİTAP FUARI ZİYARET SAATLERİ?

Fuar 11-18 Ocak 2025 tarihleri arasında kapılarını sabah saat 10.00'da ziyaretçilere açacak. Saat 20.00'da ise fuara girişler kapatılacak.

19 Ocak 2025 tarihinde yani fuarın son gününde ise vatandaşlar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

ADANA KİTAP FUARI NEREDE?

Çukurova 17. Kitap Fuarı bu yıl Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Çukurova ilçesinde yer alan Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne vatandaşlar toplu taşıma ile ulaşım sağlayabiliyor.

Toplu taşıma kullanacak olan vatandaşların Karaisalı Yolu ve Dr. Sadık Ahmet Bulvarı yakınlarında inerek 5-10 dakika yürümeleri gerekiyor.

ADANA KİTAP FUARI GİRİŞLER ÜCRETSİZ Mİ?

Fuarın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre fuara girişler tüm vatandaşlar için ücretsiz olacak.