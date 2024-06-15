Adana Yüreğir ilçesi 05.56’da , Çukurova ve Seyhan ilçesi 05.57’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 21:34 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:37

İki rekat Bayram namazı erkeklere vaciptir. Bayram namazında hutbe sünnettir.

Adana Yüreğir ilçesinde 05.56’da bayram namazı kılınacak.

Adana Çukurova ilçesi bayram namazını 05.57’de kılacak.

Adana Seyhan ilçesinde bayram ezanı 05.57’de okunacak.

“Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tâzimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele.” (HAC/37)

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Yalnızca Koyun, keçi, inek, boğa, manda, dana, düve, tosun, deve kurban edilir. Dişi veya erkek olması fark etmez iki cinste kurban edilebilir. Ancak dişi kurbanın hamile ve doğumunun yakın olmaması gerekir.

Hasta veya özrü bulunan hayvan kurban edilmez. Melez hayvanın annesi ehli hayvansa kurban edilebilir.

Kurbanlık hayvanın kurban edilebilmesi için yaşı davarın bir, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması gerekir.

Çok zayıf olan hayvan kurban edilmez.

Yünü kırkılmış koyun ve eti yenen vahşi hayvanlar kurban olmaz.

Kurbanlık hayvana binmek mekruhtur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ADANA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Adana’da bayram namazı 06.02’de kılınacak.