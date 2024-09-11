Ahmet Saraçoğlu, Mümtaz karakteriyle Yalı Çapkını'na katılacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 13:02 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:15

13 Eylül'de yeni yayın hayatına başlayacak olan Yalı Çapkını'na yeni isimler eklendi. Afra Saraçoğlu'nun Seyran karakterini canlandırdığı dizide yeni partneri Sinan oluyor. Dizide yer alan Mümtaz karakterini kim oynuyor, gerçekte kim merak edilmişti.

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda değişiklik yaşandı. Zeynep Bonçe'nin senaryosunu yazdığı diziye katılan Mümtaz karakteri sevilirken kimin oynadığı da gündeme geldi. Sinan'ın annesi rolünü ise Derya Alabora oynayacak. YALI ÇAPKININ MÜMTAZ KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR? Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ahmet Saraçoğlu, Mümtaz rolünü oynayacak ve Sinan'nın amcası olarak dahil olacak. Oyuncunun 75. bölüm ile beraber ekranlara gelmesi bekleniyor. AHMET SARAÇOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 24 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da doğan sanatçı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde çalıştıktan sonra 2995 yılında ekranlarda yer almaya başladı. 2005 yılında İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Yaprak Dökümü dizisindeki Tahsin karakteri ile övgü toplayan isim Mümtaz Sevinç'in kızı Şirin Sevinç ile 2009 yılında evlendi. 2015 senesinde ise Asya adında kızı doğdu. İlgili Haberler Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Çöp Adam oyuncusu Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda Yalı Çapkını dizisinde Derya Alabora, Sinan'ın annesi Ayla karakterini oynayacak