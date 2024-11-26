Ahsen Eroğlu kimdir? Farah Zeynep Abdullah’a verdiği cevap gündem oldu

26 Kasım 2024 16:46 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 21:14

Farah Zeynep Abdullah’ın benzerliklerine dikkat çektiği Ahsen Eroğlu’ndan ünlü oyuncuya cevap gecikmedi. İkili arasındaki benzerlik dikkat çekerken Ahsen Eroğlu’nun kariyeri merak konusu oldu.

Farah Zeynep Abdullah, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Farah Zeynep Abdullah, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna bakın ne cevap verdi

'Bergen' ve 'Bihter' gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah​, meslektaşı Ahsen Eroğlu​'yla benzerliklerine sosyal medyada dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna cevap olarak Ahsen Eroğlu’nun ismini vermesi ve benzerliklerine dikkat çekmesi gündem oldu.

AHSEN EROĞLU FARAH ZEYNEP ABDULLAH’A NE CEVAP VERDİ?

Ahsen Eroğlu, meslektaşının açıklamasıyla ilgili, "Farah'ı çok seviyorum ve yıllardır zaten bu muhabbet dönüyordu. Kendisi de böyle bir şey söyleyince hiç şaşırmadım.” ifadelerini kullandı.

Ahsen Eroğlu, görünüş olarak benzer olduklarını kabul ederken kişilik olarak çok farklı olduklarını dile getirdi.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 yılında Çorlu​'da doğdu.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu eğitimini bitiren Eroğlu, oyunculuk​ dersleri almasının ardından rol aldığı “Bir Modern Habil Kabil Hikayesi” dizisi ile oyunculuk kariyerine giriş yaptı.

Ahsen Eroğlu ayrıca, “Muhteşem Yüzyıl Kösem”, “Anne”, “Kızlarım İçin”, “İstanbullu Gelin”, “Menajerimi Ara” yapımlarda da roller aldı.