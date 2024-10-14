Antalya Altın Portakal Film Festivali sahiplerini buldu! Nur Sürer ile Farah Zeynep Abdullah birbirine girdi

14 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:26

Antalya Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalde en iyi film ödülü Mukadderat olurken, Ayşe adlı film ise 4 dalda ödülün sahibi oldu. Televizyonun sevilen isimleri ödülün sahibi olurken, Nur Sürer ödülü Yılmaz Güney'e armağan etti. Nur Sürer'in konuşmasını dinleyen Farah Zeynep Abdullah, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, düzenlenen Ödül Töreni ile sona erdi. Festivalde FİLMYÖN Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, Behlül Dal En iyi İlk Film ve En iyi Yönetmen olmak üzere 4 ayrı kategoride ödül alan “Ayşe” filmi damga vurdu. Gece sonunda Serkan Keskin​ ve Taner Ölmez gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Barabar grubunun konseri, salondakilere unutulmaz anlar yaşattı.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVELİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İlk kez düzenlenen Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması Jüri Özel Ödülü Ramazan Yakut'un “Döngü” filmine, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri En İyi Film Ödülü Abdulhalim Erez'in “Sistem” filmine verildi. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, Jüri Özel Ödülü, 'Mükemmel' adlı filmin yönetmeni Ece Dizdar'a, En İyi Kısa Film “Nerdeyse Kesinlikle Yanlış” adlı filmle Cansu Baydar'a verildi. Belgesel Film kategorisinde Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü, Ali Kemal Pasiner'in “Bedri Rahmi Eyüpoğlu Toprağın Sırrına Erenler” adlı filme, En iyi Belgesel Film ödülü “Kadranı Olmayan Saat” filmiyle Fatma Karakuş Kaçmaz'a verildi. En İyi Uluslararası Film, Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin “Beni Sakın Bırakma” filmi seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu Köpek Hırsızı filmindeki performansı ile Franklin Aro Huasco, En İyi Kadın Oyuncu Şişli Kız filmi ile Victoria Carmen Sonne, En İyi Yönetmen Ödülü de Köpek Hırsızı filmiyle Vinko Tomii Salinas'a verildi.

Jüri Özel Ödülü ise Nader Saeivar'ın Şahit filminin oldu. FİLMYÖN Özel Ödülü Necmi Sancak'ın Ayşe filminin olurken, Cahide Songu Ödülü kostüm tasarımcıları adına Gülizar filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül'e verildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü Yönetmen ve Senarist Ümit Ünal'ın Evcilik filminin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülünün sahibi Balina'nın Bilgisi filminden Serkan Polat, Özgür Alper, Pınar Bayrak'ın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülünün sahibi Fidan filminin kurgusunu yapan Melike Kasaplar'ın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Gülizar filminin Yönetmeni Meral Aktan'ın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünün sahibi Fidan filminden Ayça Bingöl'ün, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi Mukadderat filminden Osman Sonant'ın oldu. Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü iki oyuncuya verildi. Mukadderat filminden Nur Sürer ve Ayşe filminden Binnur Kaya en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

NUR SÜRER İLE FARAH ZEYNEP ABDULLAH BİRBİRİNE GİRDİ

En iyi kadın oyuncu ödülünü alan Nur Sürer, film ekibine teşekkür ederek, ödülünü Yılmaz Güney'e adadı. “45 senelik oyunculuk hayatımda yolculuğumda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek istenen, bundan 40 yıl önce yaşamını Paris'te yitiren biz sinemacıların en kıymetli ustası Yılmaz Güney için ödülümü alıyorum.” derken, daha önce de bu konu üzerinden polemik yaşadığı Farah Zeynep Abdullah ise "Ne Yılmaz Güney'i be." yorumunu yaparak yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ödül alan Binnur Kaya ise “Böyle bir ödülü hayran olduğumuz Nur Sürer gibi bir sanatçıyla paylaşmak ayrıca çok onure edici. Ödülü, hayatını sevdiklerine adayan, hayatını göz göre göre kaybeden tüm kadınlar adına almak isterim. Kadınlar seslerini çıkardılar, birlik oldular, bağırdılar, yardım istediler ve bu duyuldu. Aynı zamanda görüldü. Kadınlar yapmaları gerekeni yaptı, şimdi konuşmak değil eyleme geçmek zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden acil bir şekilde yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.