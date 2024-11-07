Aile Arasında filmi oyuncuları arasında Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar yer alıyor
Aile Arasında filmi televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından tekrardan gündeme geldi. İzleyiciler tarafından Aile Arasında filminin oyuncularının kim olduğu ve konusunu merak ediliyor.
Eski filmler dönem dönem televizyon ekranlarında kanallar tarafından tekrardan yayınlanıyor.
2017 yılında çekilen Aile Arasında filmi de bu filmler arasında yer alıyor.
Televizyon ekranlarında tekrardan yayınlanan filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor.
AİLE ARASIDNA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aile Arasında filminin ana karakterlerinden olan Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır.
Fikret, Solmaz ile tanışır. Filmde, Solmaz'ın kızı Zeynep, erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir.
Kızının bu isteğinin üzerine Solmaz, Fikret'ten emniyet müdürü kocası rolünü yapmasını ister.
Aile arasında yapılması planlanan düğün daha sonra büyür, Fikret'in rolü ise giderek uzamaya başlar.
AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI
Aile Arasında filminin başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın yer alıyor.
Dizinin bütün oyuncu kadrosu ise şöyle:
- Erdal Özyağcılar
- Devrim Yakut
- Fatih Artman
- Şevket Çoruh
- Gülse Birsel
- Derya Karadaş
- Su Kutlu
- Ayta Sözeri
- Devin Özgür Çınar
- Deniz Hamzaoğlu
- Rıza Akın
- Arif Erkin Güzelbeyoğlu
- Erdal Cindoruk
- Ünal Yeter