Ajax Beşiktaş maçının hakemi John Brooks istatistikleri

24 Eylül 2024 11:36 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:51

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Ajax-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı yönetecek İngiliz hakem John Brooks'un Beşiktaş istatistikleri gündeme oldu.

Hollanda'da 26 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Ajax-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.

UEFA tarafından yapılan açıklamanın ardından taraftarlar hakemin Beşiktaş'ın daha önce bir maçını yönetip yönetmediğini merak etti.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre siyah-beyazlıların Ajax deplasmanındaki karşılaşmasını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Simon Bennet, ve Daniel Roboathan yapacakken dördüncü hakem ise Tim Robinson olacak.

VAR koltuğunda Stuart Attwell yer alırken AVAR'da ise Peter Bankes oturacak.

HAKEM JOHN BROOKS'UN BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

John Brooks kariyeri boyunca Beşiktaş'ın hiçbir maçını yönetmedi.

Türk takımlarından sadece Adana Demirspor'un 1 maçını yöneten deneyimli hakem karşılaşmada 5 sarı kart gösterdi. Adana Demirspor maçtan mağlubiyet ile ayrıldı.

2024-2025 sezonunda ise John Brooks birer kez Premier League, Championship ve EFL Cup karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmalarda toplam 19 sarı kart verirken 2 defa da penaltı noktasını gösterdi.