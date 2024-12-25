AK Parti Grup Toplantısı bugün saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek
2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar AK Parti grup toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak etti. AK Parti Grup Toplantısı bugün saat 12.00'de yapılacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Milyonlarca vatandaşın beklediği 2025 yılı asgari ücret rakamı Asgari Ücret Komisyonu'nun son toplantısının ardından belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılan toplantının ardından asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve net 22 bin 104 lira oldu.
Asgari ücretin belli olmasının ardından vatandaşlar AK Parti Grup Toplantısı'nın bugün (25 Aralık 2024) saat kaçta yapılacağı gündeme geldi.
AK PARTİ GRUP TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?
Ak Parti Grup Toplantısı bugün saat 12.00'de TBMM'de düzenlenecek.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN PROGRAMI 24 ARALIK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından bugün saat 18.00'de Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödül Töreni'ne katılacak.