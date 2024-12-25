AK Parti Grup Toplantısı bugün saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

25 Aralık 2024 09:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:30

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından vatandaşlar AK Parti grup toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak etti. AK Parti Grup Toplantısı bugün saat 12.00'de yapılacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.