Alfabe değişecek mi? Alfabeye eklenecek harfler belli oldu

07 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:41

Türk Devletleri Teşkilatı’nın uzun süren çalışmalarının ardından varılan anlaşma ile ortak alfabe kullanılması kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte alfabenin değişmeyeceği merak konusu oldu.

Türk devletlerinden yeni alfabe adımı: Türkiye de aralarında!

Türk devletlerinden yeni alfabe adımı: Türkiye de aralarında!

Türk Devletleri Teşkilatı’nın geçekleştirilen dil kurultaylarının ardından verdiği ortak kararla birlikte ortak bir alfabe kullanılması kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ortak alfabe hakkında açıklamalarda bulundu.

ALFABE DEĞİŞECEK Mİ?

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu iş birliğinde 9-11 Eylül’de Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısı yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurduğu komisyon, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı.

Bu kapsamda Türk alfabesinde yapılacak değişikliklerle, mevcut 29 harfe ek beş yeni harf eklenmesi planlanıyor.

ALFABEYE HANGİ HARFLER EKLENECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bişkek’te yaptığı açıklamada “Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Mutabakat kapsamında Türkiye’de kullanılan 29 harfli alfabeye 5 yeni harf daha eklenecek.

Bu yeni harfler ise; Q, X, W, N ve Ä olacak.