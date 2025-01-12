Amedspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu! TFF 1. Lig'de 19. hafta maçları devam ediyor

12 Ocak 2025 14:19 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:38

Amedspor bugün kendi evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. TFF 1. Lig kapsamında oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı netleşti. Karşılaşma TRT Spor'da yayınlanacak.

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

Kemal Özdeş tekrar MKE Ankaragücü ile anlaşmaya vardı!

TFF 1. Lig'de 19. hafta karşılaşmaları bugün kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde 27 puan ile 6. sırada yer alan Ankaragücü​, bugün 9. sıradaki Amedspor​ karşısında deplasmana çıkacak.

Taraftarlar tarafından Amedspor-Ankaragücü maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

AMEDSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Ankaragücü karşılaşması bugün (12 Ocak 2025 Pazar) saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Kemal Mavi ve Kadir Akıllı olacak.

Dördüncü hakem olarak Hasan Kaçar, VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

AMEDSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan Amedspor-Ankaragücü karşılaşması TRT Spor​ ekranlarından izlenebilecek.

AMEDSPOR-ANKARAGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

Ankaragücü son oynadığı 5 karşılaşmanın 2'sinde galibiyet ve beraberlik alırken bir tanesinde ise mağlubiyet aldı.

Ligin ikinci yarısına 3 puan alarak iyi bir başlangıç yapan Ankaragücü bu durumu devam ettirmek istiyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'e yeni çıkan amedspor'un ise son 5 karşılaşmasında 3 galibiyeti, 2 beraberliği bulunuyor.

Son maçlarda yakaladığı performansı devam ettirmek isteyen Amedspor, Ankaragücü karşılaşmasından 3 puanı almak istiyor.