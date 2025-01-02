Ancelotti kararını verdi! Arda Güler'in Valencia-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

02 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:41

Real Madrid, La Liga maçları kapsamında yarın Valencia karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı gündem oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin karşılaşmada Arda Güler'i oynatıp oynatmayacağı belli oldu. Arda Güler'in yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

Arda Güler, Gibi setini ziyaret etti!

Arda Güler, Gibi setini ziyaret etti!

İspanya​ La Liga​ karşılaşmaları kapsamında 12. haftada oynanacak olan Valencia-Real Madrid maçı 3 Ocak 2025 tarihine ertelenmişti.

Valencia şehrinde yaşanan sel felaketi​ nedeniyle ertelenen karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

40 puan ile ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı kazanarak 41 puandaki Atletico Madrid'i geçip tekrardan zirveye oturmayı planlıyor.

Valencia​ ise son 5 karşılaşmadan sadece 2 puan aldı. Küme düşme hattında olan Valencia Real Madrid​ karşılaşmasını kazanıp, geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Futbolseverler tarafından Valencia-Real Madrid maçında milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ARDA GÜLER VALENCİA-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eflatun-beyazlılarda sakatlıkları bulunan oyuncular kadroya tekrardan döndü.

Bu sebepten dolayı da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Valencia-Real Madrid maçında Arda Güler'i yedeklerden oyuna dahil etmesi bekleniyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid ile toplamda 20 karşılaşmada oynadı ve 676 dakika süre aldı.

1 gol, 3 asist yapan milli futbolcu geçtiğimiz sezona oranla daha az kadroda süre buluyor.

VALENCİA-REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi Valencia'da karşılaşma öncesinde üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Mouctar Diakhaby (diz sakatlığı), Thierry Correia (Çapraz Bağ Yırtığı) ve Fran Perez (kas yaralanması) sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Stoper pozisyonunda oynayan Cristhian Mosquera ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Son zamanlarda oyuncularının yaşadığı sakatlıklardan dolayı problemler yaşayan Real Madrid'de oyuncular geri döndü.

Eflatun-beyazlılarda sadece çapraz bağ yırtığı nedeniyle Daniel Carvajal ile Eder Militao'nun sakatlığı bulunuyor.