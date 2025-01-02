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Ancelotti kararını verdi! Arda Güler'in Valencia-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:41
Ancelotti kararını verdi! Arda Güler&#039;in Valencia-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

Real Madrid, La Liga maçları kapsamında yarın Valencia karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı gündem oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin karşılaşmada Arda Güler'i oynatıp oynatmayacağı belli oldu. Arda Güler'in yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

İspanyaLa Liga karşılaşmaları kapsamında 12. haftada oynanacak olan Valencia-Real Madrid maçı 3 Ocak 2025 tarihine ertelenmişti. 

Valencia şehrinde yaşanan sel felaketi​ nedeniyle ertelenen karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı.

40 puan ile ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı kazanarak 41 puandaki Atletico Madrid'i geçip tekrardan zirveye oturmayı planlıyor.

Valencia​ ise son 5 karşılaşmadan sadece 2 puan aldı. Küme düşme hattında olan Valencia Real Madrid​ karşılaşmasını kazanıp, geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Futbolseverler tarafından Valencia-Real Madrid maçında milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Ancelotti kararını verdi! Arda Güler'in Valencia-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu - 1. Resim

ARDA GÜLER VALENCİA-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eflatun-beyazlılarda sakatlıkları bulunan oyuncular kadroya tekrardan döndü.

Bu sebepten dolayı da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Valencia-Real Madrid maçında Arda Güler'i yedeklerden oyuna dahil etmesi bekleniyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid ile toplamda 20 karşılaşmada oynadı ve 676 dakika süre aldı.

1 gol, 3 asist yapan milli futbolcu geçtiğimiz sezona oranla daha az kadroda süre buluyor.

Ancelotti kararını verdi! Arda Güler'in Valencia-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu - 2. Resim

VALENCİA-REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi Valencia'da karşılaşma öncesinde üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Mouctar Diakhaby (diz sakatlığı), Thierry Correia (Çapraz Bağ Yırtığı) ve Fran Perez (kas yaralanması) sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Stoper pozisyonunda oynayan Cristhian Mosquera ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Son zamanlarda oyuncularının yaşadığı sakatlıklardan dolayı problemler yaşayan Real Madrid'de oyuncular geri döndü.

Eflatun-beyazlılarda sadece çapraz bağ yırtığı nedeniyle Daniel Carvajal ile Eder Militao'nun sakatlığı bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular
La Liga kapsamında oynanacak olan Valencia-Real Madrid karşılaşması 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 23.00'de başlayacak.
Mestalla Stadyumu'nda oynanacak olan Valencia-Real Madrid maçı S Sport ekranlarından yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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