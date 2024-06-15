Ankara Altındağ ve Pursaklar ilçelerinde Kurban Bayramı namazı 05.59’da kılınacak

15 Haziran 2024 19:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:31

16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı Ankara Çankaya ve Keçiören ilçelerinde 05.59’da, Yenimahalle ilçesinde 06.00’da kılınacak

16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı Ankara Çankaya ve Keçiören ilçelerinde 05.59’da, Yenimahalle ilçesinde 06.00’da kılınacak

16 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Kurban Bayramı’nda müslümanlar bir araya gelir, büyüklerle bayramlaşılır, sevgi ve mutluluk dolu anlar yaşanır. Bayram sabahı ilk yapılacak ibadet bayram namazıdır.

Kurban Bayramı’nda bayram namazı Ankara Altındağ ilçesinde 05.59’da kılınacak.

Ankara Pursaklar ilçesinde bayram ezanı 05.59’da okunacak.

“… Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin” (Hac 28)

KURBAN KESERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban keserken okunacak dua şu şekildedir:

“Bismillahi vallahü ekber, la ilahe illallahü vallahü ekber, Allahümme haza minke, inne salâti ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbilalemin, la şerike lehü, bizalike ümirtü ve ene evvelül müslimin”

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILINMALI MI?

Kurban kestikten sonra namaz kılınması gerekmez. Ama kurban kesildikten sonra iki rekat nafile namaz kılmak sevaptır. Namazdan sonra, kurban kesilirken okunan duayı okumalı ve “Ya Rabbi, İbrahim aleyhisselamın kurbanını kabul ettiğin gibi, benim kurbanımı da kabul eyle.” denmelidir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANKARA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Kurban Bayramı namazı 06.05'de kılınacak.