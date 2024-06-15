Antalya Döşemealtı ve Aksu ilçeleri bayram namazını 06.15’de kılacak

15 Haziran 2024 18:15 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:16

16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda müslüman erkekler farz olan bayram namazı ibadetini gerçekleştirecek.

Antalya Döşemealtı ilçesi bayram namazını 06.15’de kılacak.

Antalya Aksu ilçesinde bayram ezanı 06.15’de okunacak.

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”(En’am 162)

HAZRET-İ MUHAMMED EFENDİMİZİN MÜBAREK RUHUNA SEVAP İÇİN KURBAN KESİLİR Mİ?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) için kurban kesmek çok sevaptır. Peygamber Efendimiz’e kurban keserken; “Sevabı Peygamber efendimizin mübarek ruhuna olmak üzere, Allah rızası için kurban kesmeye niyet ettim.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v) iki kurban keserdi; biri kendi için diğeri kurban kesemeyen ümmeti için.

Resulullah efendimiz, veda haccına giderken yüz kurbanlık deve götürdü. 63’ünü kendi kesti. Sonra bıçağı Hazret-i Ali’ye verdi. Geri kalanı o kesti. Böylece 63 yıl yaşayacağına işaret etmiş oldu.

Her ibadetin sevabı Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek ruhuna gönderilebilir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANTALYA'DA KURBAN BAYRAMI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'da bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.