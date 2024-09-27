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Antalyaspor Fenerbahçe maçının hakemi Cihat Aydın istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
27 Eylül 2024 09:53 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:24
Antalyaspor Fenerbahçe maçının hakemi Cihat Aydın istatistikleri

Süper Lig maçları kapsamında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına günler kala TFF tarafından Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından taraftarlar Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğunu merak etmeye başladı.

Antalyaspor Fenerbahçe maçının hakemi Cihat Aydın istatistikleri - 1. Resim

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF​'nin açıkladığı bilgilere göre Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Cihan Aydın​ yönetecek.

Yardımcı hakem olarak Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Antalyaspor Fenerbahçe maçının hakemi Cihat Aydın istatistikleri - 2. Resim

CİHAN AYDIN FENERBAHÇE​ İSTATİSTİKLERİ

30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya gelen Cihan Aydın Fenerbahçe'nin kariyeri boyunca 2023-2024 sezonunda oynanan toplam 4 Süper Lig  4 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların bir tanesi haricinde hepsinde Fenerbahçe galibiyet alırken toplam 4 sarı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerin Cihan Aydın'ın yönettiği maçlardaki istatistikleri ise şöyle:

  • 22 Nisan 2024 | Sivasspor-Fenerbahçe | Sonuç: 2:2 | Sarı kart 4:1 | Penaltı 1:0
  • 24 Şubat 2024 | Fenerbahçe-Kasımpaşa | Sonuç: 2:1 | Sarı kart 2:3 | Penaltı 1:0
  • 28 Ocak 2024 | Fenerbahçe-Ankaragücü | Sonuç: 2:1 | Sarı kart 0:0 | Penaltı 0:1
  • 1 Ekim 2023 | Fenerbahçe-Çaykur Rizespor | Sonuç: 5:0 | Sarı kart 1:3 | Penaltı 0:0

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Kaynak: TGRT HABER
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