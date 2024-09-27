Antalyaspor Fenerbahçe maçının hakemi Cihat Aydın istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Eylül 2024 09:53 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:24

Süper Lig maçları kapsamında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına günler kala TFF tarafından Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.