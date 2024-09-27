Antalyaspor Fenerbahçe maçının hakemi Cihat Aydın istatistikleri
Süper Lig maçları kapsamında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına günler kala TFF tarafından Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri duyuruldu.
Yapılan duyurunun ardından taraftarlar Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğunu merak etmeye başladı.
ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
TFF'nin açıkladığı bilgilere göre Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek.
Yardımcı hakem olarak Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
CİHAN AYDIN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ
30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya gelen Cihan Aydın Fenerbahçe'nin kariyeri boyunca 2023-2024 sezonunda oynanan toplam 4 Süper Lig 4 karşılaşmasını yönetti.
Bu karşılaşmaların bir tanesi haricinde hepsinde Fenerbahçe galibiyet alırken toplam 4 sarı kart gördü.
Sarı-lacivertlilerin Cihan Aydın'ın yönettiği maçlardaki istatistikleri ise şöyle:
- 22 Nisan 2024 | Sivasspor-Fenerbahçe | Sonuç: 2:2 | Sarı kart 4:1 | Penaltı 1:0
- 24 Şubat 2024 | Fenerbahçe-Kasımpaşa | Sonuç: 2:1 | Sarı kart 2:3 | Penaltı 1:0
- 28 Ocak 2024 | Fenerbahçe-Ankaragücü | Sonuç: 2:1 | Sarı kart 0:0 | Penaltı 0:1
- 1 Ekim 2023 | Fenerbahçe-Çaykur Rizespor | Sonuç: 5:0 | Sarı kart 1:3 | Penaltı 0:0