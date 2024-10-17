Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan istatistikleri
TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemi açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Antalyaspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Antalyaspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğunu ve istatistiklerini merak etmeye başladı.
ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Süper Lig kapsamında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.
ALİ ŞANSALAN GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
Ali Şansalan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların 5 karşılaşmasında görev aldı.
Bu karşılaşmaların hepsinde Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrılırken 2 penaltı kullandı.
Sarı-kırmızılılar Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmalarda toplam 7 sarı kart görürken rakipleri ise 9 sarı kart aldı.
- 2 Nisan 2024 | Galatasaray-Hatayspor | 1:0 | Sarı Kart 2:2
- 18 Şubat 2024 | Ankaragücü-Galatasaray | 0:3 | Sarı Kart 1:1 | Penaltı 0:1
- 7 Ocak 2024 | Galatasaray-Konyaspor | 3:0 | Sarı Kart 3:3
- 25 Kasım 2023 | Galatasaray-Alanyaspor | 4:0 | Sarı Kart 1:1
- 2 Eylül 2023 | Gaziantep FK-Galatasaray | 0:3 | Sarı Kart 2:0 | Penaltı 0:1