Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:31

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemi açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Antalyaspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig​'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Antalyaspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğunu ve istatistiklerini merak etmeye başladı. ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM? Süper Lig kapsamında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Ali Şansalan​ yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak. ALİ ŞANSALAN GALATASARAY​ İSTATİSTİKLERİ Ali Şansalan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların 5 karşılaşmasında görev aldı. Bu karşılaşmaların hepsinde Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrılırken 2 penaltı kullandı. Sarı-kırmızılılar Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmalarda toplam 7 sarı kart görürken rakipleri ise 9 sarı kart aldı. 2 Nisan 2024 | Galatasaray-Hatayspor | 1:0 | Sarı Kart 2:2

18 Şubat 2024 | Ankaragücü-Galatasaray | 0:3 | Sarı Kart 1:1 | Penaltı 0:1

7 Ocak 2024 | Galatasaray-Konyaspor | 3:0 | Sarı Kart 3:3

25 Kasım 2023 | Galatasaray-Alanyaspor | 4:0 | Sarı Kart 1:1

2 Eylül 2023 | Gaziantep FK-Galatasaray | 0:3 | Sarı Kart 2:0 | Penaltı 0:1 İlgili Haberler Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'den transfer itirafı! '3-4 ay sonra ayrılacaktım' Alex de Souza, Galatasaray'a hazırlanıyor!