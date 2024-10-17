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Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
17 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:31
Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan istatistikleri

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemi açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Antalyaspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig​'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Antalyaspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğunu ve istatistiklerini merak etmeye başladı.

Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan istatistikleri - 1. Resim

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig kapsamında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda, 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Ali Şansalan​ yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.

Antalyaspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan istatistikleri - 2. Resim

ALİ ŞANSALAN GALATASARAY​ İSTATİSTİKLERİ

Ali Şansalan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılıların 5 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmaların hepsinde Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrılırken 2 penaltı kullandı.

Sarı-kırmızılılar Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmalarda toplam 7 sarı kart görürken rakipleri ise 9 sarı kart aldı.

  • 2 Nisan 2024 | Galatasaray-Hatayspor | 1:0 | Sarı Kart 2:2
  • 18 Şubat 2024 | Ankaragücü-Galatasaray | 0:3 | Sarı Kart 1:1 | Penaltı 0:1
  • 7 Ocak 2024 | Galatasaray-Konyaspor | 3:0 | Sarı Kart 3:3
  • 25 Kasım 2023 | Galatasaray-Alanyaspor | 4:0 | Sarı Kart 1:1
  • 2 Eylül 2023 | Gaziantep FK-Galatasaray | 0:3 | Sarı Kart 2:0 | Penaltı 0:1

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Kaynak: TGRT HABER
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