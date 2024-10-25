AÖL ek sınav sonuçları açıklandı! Ek sınav sonuçları sorgulama

25 Ekim 2024 10:10 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:12

Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları için beklenen gün geldi. AÖL ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

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DGS ek tercih işlemlerinin başlayacağı tarih merak ediliyor

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HMGS ve İYÖS sınav sonuçları için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) tarafından yapılan duyuruda; “12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan Ek Sınavın Sonuçları Açıklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınav sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, “Ek Sınavlar sonucunda mezun olamayan öğrencilerin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemlerini 24 Ekim 2024 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir." denildi.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçlarını MEB​ AÖL internet sitesi üzerinden sorgulayabilir.