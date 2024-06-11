Apple Intelligence yapay zeka özelliği iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerine gelecek

11 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:44

iOS18 ile iPhone'lara yeni gelen tüm özellikler tanıtıldı, Eylül 2024'te yayınlanacak

iOS18 ile iPhone'lara yeni gelen tüm özellikler tanıtıldı, Eylül 2024'te yayınlanacak

Milyonlarca kullanıcısı olan Apple, yeni IOS 18 güncellemesi ile beraber yapay zekanın da entegre olması dikkatleri çekti. Yapay zeka desteğiyle beraber iPhone sahipleri, yeni görseller oluşturma, uygulama logolarını koyu modda kullanma gibi özelliklerle Apple Intelligence, kolaylık sağlayacak.

APPLE INTELLİGENCE YAPAY ZEKA 13 VE 14 PRO'YA GELECEK Mİ?

Tüm dünyanın kullandığı yapay zeka, artık iPhone telefonlarında yer alacak. Apple Intelligence, iPhone 13 Pro ve 14 Pro modellerinde geçerli olmazken iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerine gelecek.

Apple İntelligence sayesinde uygulamaların logoları koyu modda kullanılabilirken, Denetim Merkezinde tasarım değişikliği yapıldı. Yeni renkler ve kontrol seçeneklerinin gelmesi bekleniyor.

Uygulamalar, Face ID sayesinde kilitlenebilirken kullanıcıların güvenliği sağlanacak.

ÜCRETSİZ OLARAK KULLANIMA SUNULACAK

Yapay zeka desteği ücretsiz olarak kullanılırken ilk etapta ABD İngilizcesi ile sonbahar aylarında beta sürüm ile kullanıcının karşısına çıkacak.

Yapay zeka ile birlikte otomatik olarak mail yazmak ve metin özetlemek gibi özellikler gelirken bir uygulamadayken bir diğer uygulamadaki eylemi yapmasını isteyebileceğimiz bekleniyor.

Sıklıkla kullanılan Siri'nin konuşmalarının daha samimi ve işlevsel olacağı da öğrenildi. Telefon sahibi için istenilen şeyleri yapabilme gibi özelliklerinin olacağı Siri'den baktığınız bir fotoğrafı çekerek bir arkadaşınıza iletmesini isteyebilirken bunun adına "ekran farkındalığı" ismi verildi.

E- posta yazma önerisi ve metinleri özetleme gibi yardımcı olarak özelliklerin de yer alacağı yapay zeka desteğinde Siri, sizin için yazma işlemini gerçekleştirecek. İstenilen emojinin bulunamadığı anlarda yapay zeka aracılığıyla emojiye benzer tepkiler üretecek olan Genmoji de kullanıma açılacak.

APPLE INTELLİGENCE OLACAK MODELLER