Apple Watch Series 10 ve Ultra 2'nin Türkiye fiyatları ve ön sipariş tarihi belli oldu

10 Eylül 2024 09:47 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:06

Apple 9 Eylül tarihinde düzenlediği etkinlikle birlikte yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 10 ve Ultra 2'yi tanıttı. Akıllı saatlerin tanıtılmasının ardından Apple WAtch Series 10 ve Ultra 2'nin Türkiye fiyatlarının ne kadar olduğu ve ön sipariş tarihi açıklandı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, 9 Eylül tarihinde düzenlediği Glowtime etkinliğiyle iPhone 16 serisi, AirPods 4, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2 tanıttı.

Yapılan tanıtımın ardından Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2'nin Türkiye fiyatının ne kadar olduğu ve ön sipariş tarihi gündem oldu.

APPLE WATCH SERİES 10 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple Watch Series 10'un başlangıç paketi Türkiye'de 18 bin 299 TL'den, titanyum kasa modeli ise 44 bin 299 TL'den ön siparişe açılacak.

Apple Watch Series 10 alüminyum kasa 42mm: 18.299 TL

Apple Watch Series 10 alüminyum kasa 46mm: 19.599 TL

Apple Watch Series 10 titanyum kasa 42mm: 44.299 TL

Apple Watch Series 10 titanyum kasa 46mm: 46.099 TL

APPLE WATCH ULTRA 2 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple'ın bir diğer akıllı saat serisi Apple Watch Ultra 2'nin başlangıç paketi ise Türkiye'de 49 bin 999 TL'den ön siparişe açılacak.

Titanyum Milano Loop adlı kayışa sahip olan versiyonu ise 59 bin 999 TL'den ön siparişte satılacak.

APPLE WATCH SERİES 10, APPLE WATCH ULTRA 2 ÖN SİPARİŞLERİ NE ZAMAN?

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Apple Watch Series 10 ve Ultra 2, 20 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak.

Akıllı saatler 27 Eylül 2024 tarihinde ise satışa çıkacak.