Ara tatil merakla bekleniyor! 9 gün tatil ne zaman?

Editör: Betül Tokkan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 16:29 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:28

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci bu yılki tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Hafta sonlarıyla birleştirilen 9 günlük ara tatil için geri sayım sürerken, tatil planları şimdiden yapılmaya başlandı. Kasım ara tatili ne zaman olacak ve kaç gün sürecek merak eden vatandaşlar ise araştırma yapıyor.

Kasım ayına yaklaştıkça öğrenciler ve veliler, bu yılki ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvimle birlikte 9 günlük tatil tarihi belli oldu. 9 GÜN TATİL NE ZAMAN? 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin dört gözle beklediği ilk ara tatil, Kasım ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre okullar 8 Kasım 2024 Cuma günü kapanacak ve 18 Kasım 2024 Pazartesi günü yeniden açılacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birleştirilen Kasım ara tatilinde, toplamda 9 gün boyunca tatil yapma fırsatı bulacaklar. İlgili Haberler 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamasında tercih tarihleri ve atama takvimi belli oldu OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre okullar yaz tatiline 20 Haziran 2025 tarihinde girecek. Eğitim yılının sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen için uzun bir yaz tatili dönemi başlayacak. Okulların yeniden açılacağı tarih ise bir sonraki eğitim öğretim yılı takvimiyle duyurulacak. 2025 NİSAN TATİLİ NE ZAMAN? Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak olan ara tatil ise Nisan ayında gerçekleşecek. 2024-2025 takvimine göre Nisan ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 2025 Nisan ikinci ara tatil hafta sonları ile beraber toplamda 9 gün sürecek. İlgili Haberler Kasım ayı öğretmen seminerleri başlıyor! Online seminerlerde öğretmenlere ödenecek ücret belli oldu 15 TATİL (SÖMESTR TATİLİ) NE ZAMAN? Yarıyıl tatili veya 15 tatil, Ocak ayının sonlarına doğru başlayacak. 2024-2025 eğitim yılı yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayıp 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Sömestr tatilin ardından okullar 3 Şubat 2025 tarihinde ikinci dönem için kapılarını yeniden açacak. 2024 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2024 yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili 11 Kasım-15 Kasım 2024 tarihlerinde olacak. İlgili Haberler Bakan Tekin duyurdu! Öğretmenlerle ilgili ara tatil kararı: Online olacak