Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig'de ilk yarının son maçları bugün oynanacak

23 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 10:36

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının ardından devre arasına girilecek. Taraftarların gündeminde ise ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı yer alıyor. Ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. Transfer dönemine sayılı günler kala takımların çalışmaları hız kazandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının son karşılaşmaları bugün (23 Aralık Pazartesi 2024) oynanacak.

Karşılaşmaların ardından Süper Lig devre arasına girecek. Devre arasının gelmesiyle birlikte taraftarlar tarafından ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvime göre Süper Lig'de devre arası 3 Ocak 2025 tarihinde sona erecek ve ikinci yarı başlayacak.

Ara transfer dönemi ise ikinci yarının başlamasının ardından 13 Ocak 2025 tarihinde açılacak.

32 gün sürecek olan ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde ise sona erecek.

Takımlar bu süre zarfında eksiklerini tamamlayarak, kadrolarını güçlendirmeye çalışacak.

Süper Lig puan tablosunda ilk iki sırada yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

İki takımın da transfer edeceği futbolcular ile ilgili birçok isim şimdiden ortaya atılıyor.