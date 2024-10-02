Arka Sıradakiler’de Mavi Sakal Barış’ı Tuncer Öz oynuyordu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Ekim 2024 13:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:19

Fox TV için yapılan dram ve gençlik türündeki dizi ilk yayınlandığı zamanlarda büyük ses getirmişti. Gençlik dizisinde yer alan oyuncular günümüzde birçok başarılı işe adım attı. Arka Sıradakiler dizisinde Mavi Sakal'ın kim olduğu da halen araştırılıyor.

Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği Arka Sıradakiler, 6 sezon ve 193 bölümden oluşuyor. Yayınlandığı senelerde oldukça konuşulan dizide yer alan Mavi Sakal Barış kim merak konusu oldu. ARKA SIRADAKİLER MAVİ SAKAL BARIŞ KİM? Arka Sıradakiler dizisinde Mavi Sakal, Barış Göksu karakteriydi. Barış rolünü ise oyuncu Tuncer Öz canlandırıyordu. Mavi Sakal karakteri dizide uzun süre gizem oluşturdu ve seyirciler gizemli karakterin kim olduğunu araştırıyordu. Mavi Sakal'ın ortaya çıktığı bölüm ise izleyici tarafından beğeni toplamıştı. TUNCER ÖZ KİMDİR? 7 Kasım 1984 senesinde İzmir'de doğan isim 2 projede yer aldı. 2007 ile 2009 aralığında Arka Sıradakiler dizisinde ve En İyi Arkadaşım dizisinde yer aldı. ARKA SIRADAKİLER OYUNCULARI KİM? 30 Eylül 2007 ile 10 Haziran 2012 aralığında ekranlara gelen dizi Büyük Zafer Lisesi'nde öğrenciler ile idealist öğretmen arasında geçenleri konu olarak işledi. Yer alan oyuncular arasında Bülent Emin Yarar, Bülent Çetinaslan, Sinem Öztürk, Fırat Çöloğlu, Barış Atay Mengüllü, Canan Hoşgör, Deniz Sarıbaş, Sevda Dalgıç, Engin Yavaş, Aytaç Er, Merve Erdoğan, Osman Büyükercan, Betül Kızılok Bavli gibi isimler bulunuyor. İlgili Haberler Yalı Çapkını'nın final tarihi belli oldu! Öznur Serçeler ağzından kaçırdı Kenan İmirzalıoğlu Ezel dizisinde Ömer'i en çok yıkan ihaneti açıkladı İsmail Ege Şaşmaz’ın yer aldığı Kör Nokta dizisi final yapıyor