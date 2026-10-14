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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:27

Asensio ve Kante neden yok, neden oynamıyor? Aston Villa maçı 11’nde yoklar

Asensio, Kante neden yok Aston Villa maçı öncesi ilk 11’de göremeyen futbolseverler bu soruya yanıt aradı. İlk 11’ler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park’ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11’leri açıklanırken Fenerbahçe’nin sahaya çıkacağı kadro açıklandı. Kante ve Asensio neden yok, neden oynamıyor? Asensio ve Kante’nin olmamasının nedeni Fenerbahçe tarafından açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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Asensio ve Kante neden yok, neden oynamıyor? Aston Villa maçı 11’nde yoklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:27

, ’nin ikinci haftasında İngiltere’nin takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Villa Park’ta oynanacak Aston Villa Fenerbahçe maçı, TSİ 22.00’de başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yöneteceği karşılaşma, ’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklanırken Fenerbahçe’nin sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz ve Muriqi’den oluşan kadroyla çıkacağı bildirildi. Sarı-lacivertli takımın maç öncesindeki kadro durumu ve futbolcularla ilgili yapılan resmi açıklama da karşılaşmanın öncesinde gündeme geldi. Kante ve Asensio neden yok? İşte ayrıntılar…

ASTON VİLLA FENERBAHÇE 11'LER

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında oynanacak Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı. İngiltere’deki Villa Park’ta oynanacak mücadelede ev sahibi Aston Villa, Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn ve Jackson’dan oluşan kadroyla sahada yer alacak.

Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanında Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz ve Muriqi ile mücadele edecek.

Asensio ve Kante neden yok, neden oynamıyor? Aston Villa maçı 11’nde yoklar

Sarı-lacivertlilerin ilk hafta Roma ile oynadığı karşılaşma 1-1 sona ermişti. Aston Villa da Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge’ü 3-2 mağlup etmişti. İki takım, organizasyonun ikinci haftasında karşı karşıya gelirken mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. Aston Villa Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı uydu üzerinden TRT 1 aracılığıyla takip edebilecek. Ayrıca TRT 1’in internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesi üzerinden de maçı izlemek mümkün olacak.

ASENSİO ASTON VİLLA MAÇINDA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’nin Aston Villa karşılaşması öncesinde yaptığı resmi açıklamada Marco Asensio’nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. Kulübün açıklamasına göre, son karşılaşmada aldığı darbenin ardından Asensio’nun diz bölgesinde reaksiyon tespit edildi. Futbolcunun sağlık durumu, kulübün sağlık ekibi ve teknik heyeti tarafından değerlendirildi.

Asensio ve Kante neden yok, neden oynamıyor? Aston Villa maçı 11’nde yoklar

Yapılan değerlendirmede, Asensio’nun rehabilitasyon sürecinin ardından maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alındı. Bu doğrultuda futbolcunun Aston Villa karşılaşmasının kadrosunda yer almamasına tedbir amacıyla karar verildi. Bu açıklama sonrası Asensio’nun İngiltere deplasmanında oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.

Asensio ve Kante neden yok, neden oynamıyor? Aston Villa maçı 11’nde yoklar

KANTE NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı öncesinde paylaştığı sağlık bilgilendirmesinde N’Golo Kante’nin son karşılaşmada aldığı darbe sonrasında diz bölgesinde reaksiyon tespit edildiği bildirildi. Futbolcunun durumu, kulübün sağlık ekibi ve teknik heyeti tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemenin ardından Kante’nin maç kadrosuna dahil edilmesine karar verildi.

Asensio ve Kante neden yok, neden oynamıyor? Aston Villa maçı 11’nde yoklar

Kante, Aston Villa karşılaşması öncesinde açıklanan bilgiler doğrultusunda maç kadrosunda yer alıyor ve yedekler arasında bulunuyor. Fransız futbolcunun karşılaşmaya ilk 11’de başlamayacağı, ancak yedek kulübesinde yer alacağı bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe’nin açıkladığı ilk 11’de Kante’nin ismi bulunmazken oyuncu, maç kadrosuna dahil edilen futbolcular arasında yer aldı.

Kulübün açıklamasında Romelu Lukaku’nun da baldır bölgesinde reaksiyon tespit edildiği ve yapılan değerlendirmelerin ardından maç kadrosuna alındığı belirtildi.

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#fenerbahçe
#TRT 1
#Aston Villa
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Villa Park
#Aktüel
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