Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi? 2025 brüt ve net asgari ücret belli oldu!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücrete yapılan zam oranını açıkladı. Açıklamanın ardından zam oranı, net ve brüt asgari ücret en çok arananlar arasına girdi.
7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona ulaşıldı.
Sürpriz bir şekilde erkene alınan son komisyon toplantısının ardından asgari ücret belli oldu.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirdi.
Toplantının sonunda 2025 yılında geçerli olacak güncel asgari ücret oranı da netlik kazandı.
Bu kapsamda asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmış oldu.
2025 BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yapılan yüzde 30 zamla birlikte asgari ücret net 22 bin 104 lira oldu.
Öte yandan asgari ücretin brütü ise 26 bin 3 lira olarak hesaplandı.