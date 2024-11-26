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Aşk, Evlilik, Boşanma oyuncuları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 22:40 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 22:57
Aşk, Evlilik, Boşanma oyuncuları merak ediliyor

Ekranlara merhaba diyen Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu kısa sürede gündem oldu.

Deniz Yorulmazer'in yönettiği, senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan’ın yazdığı Aşk​, Evlilik​, Boşanma​ dizisi ekranlara fırtına gibi giriş yaptı.

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi "Love ft. Marriage and Divorce" adlı Kore yapımı diziden uyarlandığı biliniyor.

Aşk, Evlilik, Boşanma oyuncuları merak ediliyor - 1. Resim

AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA OYUNCULARI

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin başrollerini paylaşıyor.

Dizide Serhat Teoman, Levent Can, Teoman Kumbaracıbaşı, Furkan Okumuş, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Serhat Nalbantoğlu, Nihal Koldaş, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

Aşk, Evlilik, Boşanma oyuncuları merak ediliyor - 2. Resim

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU

Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi aynı iş yerinde çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının hikâyesini anlatıyor.

Evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunan karakterlerin maceraları dizi boyunca ele alınacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Dizi her Salı akşamı ekranlarda olacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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