Aşk Evlilik Boşanma dizisine yeni oyuncu! Melisa Şenolsun'un partneri belli oldu

05 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 12:33

Üç güçlü kadın hikayesinin anlatıldığı Aşk Evlilik Boşanma dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Melisa Şenolsun'un Naz karakteriyle yer aldığı diziye Furkan Okumuş dahil oldu.

Yeni sezonda ekranda olacak Aşk Evlilik Boşanma dizisinin çekimleri başladı. Üç güçlü kadının hikayesinin anlatıldığı dizi, “Love (ft. Marriage and Divorce)” dizisinden uyarlanma olarak ekrana gelecek. Dizide Naz karakteriyle yer alan Melisa Şenolsun2un eşi rolünde ise Furkan Okumuş yer alacak.

MELİSA ŞENOLSUN'UN PARTNERİ BELLİ OLDU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Bennu Yıldırımlar “Güner”, Melisa Şenolsun “Naz” ve Müjde Uzman’ı “Gaye” karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Güner’in eşi Altan’ı Levent Can ve Gaye’nin eşi Çınar’ı da Serhat Teoman oynarken son olarak Melisa Şenolsun'un partneri de belli oldu.

Deniz Yorulmazer’in yönettiği, Rahşan Çiğdem İnan’ın ise yazdığı dizide Naz’ın eşi Timuçin’i oynayacak oyuncunun “Aşk ve Umut” adlı günlük dizinin başrolünü oynayan Furkan Okumuş olduğu ortaya çıktı.

FURKAN OKUMUŞ KİMDİR?

2002 doğumlu Furkan Okumuş, Atatürk Üniversitesinde reklam ve Karabük Üniversitesinde arkeoloji eğitimini tamamladı. Okumuş, 2021 yılından itibaren Baş Belası, Aşk ve Umut gibi dizilerde rol aldı.