Aşk, Evlilik, Boşanma konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasında girdi
Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle gündeme gelen Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi Google’da en çok arananlar arasına girdi. Diziyi merak edenler oyuncu kadrosunu ve dizinin konusunu merak ediyor.
Now TV’nin yeni dizisi Aşk, Evlilik, Boşanma, 19 Kasım Salı (bugün) ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in yaptığı, senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan’ın yazdığı film kısa sürede gündem oldu.
AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA KONUSU NE?
Aynı iş yerinde çalışmaktan başka hiçbir ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine verdikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine sıkıca tutunmalarının hikâyesini ele alacak.
AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI
Müjde Uzman - Gaye Tabipoğlu
Bennu Yıldırımlar - Güner Önerli
Melisa Şenolsun - Naz Çiyitözü
Levent Can - Altan Önerli
Serhat Teoman - Çınar Tabipoğlu
Furkan Okumuş - Timuçin Çiyitözü