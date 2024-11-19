Aşk, Evlilik, Boşanma konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasında girdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 22:02 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 22:34

Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle gündeme gelen Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi Google’da en çok arananlar arasına girdi. Diziyi merak edenler oyuncu kadrosunu ve dizinin konusunu merak ediyor.