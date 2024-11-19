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Aşk, Evlilik, Boşanma konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasında girdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 22:02 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 22:34
Aşk, Evlilik, Boşanma konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasında girdi

Oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle gündeme gelen Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi Google’da en çok arananlar arasına girdi. Diziyi merak edenler oyuncu kadrosunu ve dizinin konusunu merak ediyor.

Now TV’nin yeni dizisi Aşk​, Evlilik​, Boşanma​, 19 Kasım Salı (bugün) ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in yaptığı, senaryosunu ise Rahşan Çiğdem İnan’ın yazdığı film kısa sürede gündem oldu.

Aşk, Evlilik, Boşanma konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasında girdi - 1. Resim

AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA KONUSU NE?

Aynı iş yerinde çalışmaktan başka hiçbir ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine verdikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine sıkıca tutunmalarının hikâyesini ele alacak.

Aşk, Evlilik, Boşanma konusu ve oyuncuları en çok arananlar arasında girdi - 2. Resim

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI

Müjde Uzman - Gaye Tabipoğlu

Bennu Yıldırımlar - Güner Önerli

Melisa Şenolsun - Naz Çiyitözü

Levent Can - Altan Önerli

Serhat Teoman - Çınar Tabipoğlu

Furkan Okumuş - Timuçin Çiyitözü

Sıkça Sorulan Sorular
Müjde Uzman, Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun

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Kaynak: TGRT Haber
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