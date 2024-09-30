Emin Gürsoy, Lokman rolüyle Kızıl Goncalar'a katılıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 14:55

Now TV ekranlarının sevilen projelerinden biri olan Kızıl Goncalar yeni sezonu ile bu akşam başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosuna bir isim de dahil olacak. Diziye 2. bölümde katılması beklenen Lokman karakterini kim oynuyor, gerçekte kim belli oldu.

Son zamanların popüler dizilerinden olan Kızıl Goncalar'a bir başarılı isim daha katılıyor. Lokman karakteri heyecanla beklenirken seyirciler kimin oynadığını da araştırdı. Dizi, 30 Eylül akşamı 2. sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. KIZIL GONCALAR LOKMAN KİM, GERÇEK ADI NEDİR? Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine Lokman karakteri geliyor. Emin Gürsoy, Lokman rolünü canlandırmayı üstlenecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Lokman ile Cüneyd’in yolları kesişiyor. Oyuncunun 2. sezon 2. bölümünün yayınlanacağı 7 Ekim günü ekranlara gelmesi bekleniyor. EMİN GÜRSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli'de doğan isim 1994 senesinde Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev almasının ardından İzmit Şehir Tiyatrosu'na katıldı. 1996 yılında İtalya'da gerçekleşen workshoplara katılım sağlarken birçok projede de yer aldı. 2018'de 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü almaya hak kazandı. EMİN GÜRSOY OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER Oyuncunun dahil olduğu filmler şöyle: Kurtuluş Hattı, Karakomik Filmler 2: Deli, Sibel, Pek Yakında, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Entelköy Efeköy'e Karşı, Denizden Gelen, Mutluluk, Made in Europe, Sözün Bittiği Yerin The İmam, Derviş, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi. Oynadığı diziler ise arasında Kızıl Goncalar, Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu, Ateş Kuşları, Yeşil Deniz: Milenyum, Kuruluş Osman, Kalk Gidelim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yeşil Deniz, Bir Yusuf Masalı, Ustura Kemal, Yamak Ahmet, Küstüm Çiçeği, Kış Masalı, Baba Ocağı, Genco, Yeşeren Düşler, Eylül, Canım Annem, Çınaraltı, Hayat Bağları, Deli Yürek ve Üvey Baba. KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI? Dizi, 30 Eylül akşamı 2. sezonu ile ekranlara gelecek. Now TV 30 Eylül yayın akışında Kızıl Goncalar yer aldı. 20.00'da seyirci ile buluşuyor. İkinci sezonda zaman atlaması yaşanacak ve hikaye yenilenecek. Meryem'in hapishanede yaşadığı zor anlar ile yeni sezona başlayacak olan dizide Cüneyd ile Vahid'in savaşı da konuşulacak. İlgili Haberler Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne transfer! Senaryo yeniden yazılacak Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kızıl Goncalar'ın etkisinden çıkamadı