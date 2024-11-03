Atilla Karaoğlan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu! İstatistikleri gündeme geldi

03 Kasım 2024 14:17 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:18

Bugün Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala TFF tarafından Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı.

Son dakika | Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika | Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbinin başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (3 Kasım Pazar) saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak.

Atilla Karaoğlan'a AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev alacak.

ATİLLA KARAOĞLAN TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Atilla Karaoğlan Trabzonspor'un toplam 15 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Atilla Karaoğlan, bordo-mavililere toplam 34 sarı, 1 kırmızı kart ve 5 penaltı verdi.

VAR hakemi olarak ise Atilla Karaoğlan, Trabzonspor'un hiçbir karşılaşmasında görev almadı.

ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin ise toplam 19 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların 15'ünde sarı-lacivertliler sahadan galip ayrılırken 2'şer tanesinde ise beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmalarda toplam sarı-lacivertliler 49 sarı, 1 kırmızı kart ve 9 penaltı aldı.

VAR hakemi olarak ise Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin 2 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda birer galibiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler toplam 11 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü.