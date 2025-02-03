Avrupa transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 kış transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 16:03 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:23

Süper Lig takımlarının ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Taraftarlar tarafından Avrupa transfer döneminin ne zaman biteceği ise araştırılmaya başlandı. Avrupa'da transfer dönemi genel olarak 3-4 Şubat tarihleri arasında sona erecek.

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ara transfer döneminde takımların çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Alvaro Morata ile anlaştığını açıkladı. Fenerbahçe tarafında ise Anderson Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar transferleri açıklanmıştı. Transfer işlerinin giderek kızışmaya başladığı bugünlerde taraftarlar Avrupa'da transfer döneminin ne zaman biteceğini merak ediliyor. AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa liglerinde ara transfer sezonları Türkiye'ye göre daha erken sona erecek. Bu sayede Türk takımları açıkta kalan oyuncuları daha ucuz bonservislerle satın alabilecekler. Avrupa'da ülkelere göre transfer sezonlarının biteceği tarih şöyle: Almanya - 3 Şubat

Fransa - 3 Şubat

İngiltere - 3 Şubat

İtalya - 3 Şubat

İspanya - 3 Şubat

Belçika - 3 Şubat

Portekiz - 4 Şubat

Hollanda - 4 Şubat SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 13 Ocak 2025 tarihinde başlayan ara transfer sezonu 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında Türkiye'de faaliyet gösteren takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam edecek. İlgili Haberler Galatasaray'dan transfer açıklaması! Victor Nelsson veda ediyor Samsunspor transfer çalışmaları için açıklama yaptı! Fenerbahçe'den Konyaspor'a transfer! 3,5 yılık sözleşme imzaladı