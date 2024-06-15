Aydın Çine ilçesi 06.24’de, Germencik ilçesi 06.25’de bayram namazını kılacak

15 Haziran 2024 20:42 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:46



Kurban Bayramı, Müslüman aleminin mühim günlerinden biridir. Bu günde Müslümanlar vacip olan iki önemli ibadeti olan bayram namazı ve kurban kesme ibadetini yerine getirirler. Aydın ilçelerinin bayram namazı saatleri haberimizde yer almakta.

AYDIN ÇİNE İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İki rekat ve kılınması erkeklere vacip olan bayram namazının hutbesi sünnettir. Bayram namazını cemaatle kılmak uygundur. Aydın Çine ilçesinde bayram namazı 06.24’de kılınacak.

AYDIN GERMENCİK İLÇESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Kurban Bayramı ezanı Aydın Germencik ilçesinde 06.25’de okunacak.

Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir kâtip bunu adaletle yazsın. Kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın; rabbi olan Allah’tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun büyük olsun vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin, aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır; onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alış veriş yaptığınızda şahit tutun. Kâtip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah’tan korkun, Allah size öğretiyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. (BAKARA/282)

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE AYDIN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aydın’da bayram namazı 06.30’da kılınacak.