Bahar dizisinde Ferdi karakterini Mert Öner oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:11

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin senaryosuna Ferdi adında yeni bir karakter dahil oluyor. İzleyiciler tarafından Bahar Ferdi kim sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca karakteri oynayan Mert Öner kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı soruları da gündeme geldi.

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve senaryosunu Ayça Üzüm ile Atasay Koç'un kaleme aldığı Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. İzleyiciler tarafından Bahar Ferdi kim sorusunun cevabı merak ediliyor. BAHAR FERDİ KİM? Mert Öner'in oynadığı "Ferdi Çakır" karakteri dizide hastanede çalışan hemşirelerden biri olacak. Ferdi, hastanede olup bitenleri Timur'a anlatarak ajanlık yapacak. MERT ÖNER KİMDİR, OYNADIĞI DİZİLER NELER? Mert Öner, 20 Temmuz 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan ünlü oyuncu kariyerine tiyatro alanında başladı. Benim Annem Bir Melek adlı televizyon dizisinde oynadığı "Sıddık" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. Sırasıyla Aşk Yeniden, Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek, Deliha 2, Aykut Enişte, Hekimoğlu, Eltilerin Savaşı, Var Bunlar, Ruhun Duymaz adlı yapımlarda rol aldı. Sıkça Sorulan Sorular Mert Öner kaç yaşında? 20 Temmuz 1983 yılında doğan ünlü oyuncu, 2024 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. Mert Öner aslen nereli? Ünlü oyuncu Mert Öner, İstanbul'da dünyaya geldi. İlgili Haberler Bahar dizisine yeni oyuncu! İpek rolünü oynayacak ''Demet Evgar asistana küfür etti'' iddiasına Bahar'ın Nevra'sı Hatice Aslan'dan ilk cevap Ünlü oyuncu Bahar dizisine yeni karakter olarak katılıyor