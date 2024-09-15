Bahar yeni sezon 24 Eylül Salı günü başlayacak

15 Eylül 2024 15:55 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 16:29

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından Bahar dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Büşra Pekin Bahar dizisinde! Başhekim rolüyle geliyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Büşra Pekin Bahar dizisinde! Başhekim rolüyle geliyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi ilk sezonu ile birlikte büyük ses getirmişti.

Reyting rekorları kıran dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Demet Evgar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bahar dizisinin ikinci sezonu 24 Eylül Salı günü yayınlanacak.

BAHAR DİZİSİNİN SENARİSTİ KİM?

Bahar dizisinin senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce yazıyor.

BAHAR OYUNCU KADROSU