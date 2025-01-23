Banu Alkan neden hastaneye kaldırıldı? Ünlü sanatçının sağlık durumu açıklandı

23 Ocak 2025 10:13 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:29

Banu Alkan'ın evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ünlü sanatçının hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi. Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiği iddiaları yalanlandı.

Yeşilcam'ın ünlü oyuncusu Banu Alkan ortaya atılan iddialara göre beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ses sanatçısı Onur Akay, beyin kanaması iddialarını yalanladı ve ünlü sanatçının sağlık durumunu aktardı.

BANU ALKAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Onur Akay'ın açıklamalarına göre Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şekerden dolayı fenalaştığı için hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Yeşilçam’ın efsanelerinden değerli sinema sanatçımız Banu Alkan ile ilgili sosyal medyada beyin kanaması geçirdiğine dair paylaşımlar yapılıyor. Evet, hastaneye kaldırıldığı doğru. "Banu abla ile telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı."

BANU ALKAN SAĞLIK DURUMU

Banu Alkan'ın doktorların müdahalelerinin ardından sağlık durumunun düzeldiği ve bilincinin yerine olduğu belirtildi.

Doktorların tedbir amaçlı bir süre daha ünlü sanatçıyı hastanede tutması bekleniyor.

BANU ALKAN KİMDİR?

Banu Alkan 1 Nisan 1958 yılında Yugoslavya'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesine göç eden ünlü sanatçı Türk vatandaşı olarak "Alkan" soyadını aldı.

Balıkesir'in ardından İstanbul'a taşınan Banu Alkan, Kartal Maltepe Lisesi'nde gördüğü eğitimi 2. sınıfta bıraktı.

Küçük yaşta mankenliğe başlayan ünlü sanatçı Vakko'dan eğitim aldı.

1975 yılında oyunculuk yapmaya başlayan ünlü sanatçı kariyeri boyunca birçok onlarca filmde rol aldı.